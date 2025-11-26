旅館大村屋の貸切風呂「薫風の湯」（筆者撮影）【画像を見る】嬉野温泉で一番の老舗旅館である「旅館大村屋」の様子「なーんだ。ここ、源泉かけ流しじゃないんだ」温泉地で、そんなことを思ったことはないだろうか。「源泉かけ流し」という言葉に、品格を感じ、魅力的に思えるのは多くの日本人が持つ感覚である。ところが最近、佐賀・嬉野温泉ではこんな出来事があったという。ある海外の観光客が、フロントでこう言ったのだそう。