「ギークス ルール（GEEKS RULE）」が、アニメ「New PANTY & STOCKING with GARTERBELT」とのコラボレーションTシャツを発売する。11月29日からGR8で店頭先行販売、30日からGR8オンラインで販売、12月1日からギークス ルール オンラインで抽選販売を行う。【画像をもっと見る】Tシャツのフロントには、「New PANTY & STOCKING with GARTERBELT」のティーザーヴィジュアルをシルクスクリーン15版（15色）でプリント。バ