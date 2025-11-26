モランボンは冷凍生餃子「ジャン 焼肉の生だれ配合 大きな肉餃子」をリニューアルした＝写真。パッケージを商品特徴が明確に伝わるデザインに変更。11月1日から発売した。「ジャン 焼肉の生だれ配合 大きな肉餃子」（12個入、税抜き参考小売価格530円）は、主力商品「ジャン 焼肉の生だれ」を配合し、たれの味わいを楽しめるように仕上げた冷凍生餃子。国産豚肉・国産野菜を使用していること、生餃子であること、「ジャン 焼肉