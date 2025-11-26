イスラエル・エルサレムで、高さ300メートルのクレーン構造物に登った10代の少年が無事に救出された。イスラエルメディア「タイムズ・オブ・イスラエル」は24日（現地時間）、エルサレムの36階建て高層ビル付近にあったクレーンのフックの上で、約9時間近く孤立していた少年を、救助隊員が無事に救出したと報じた。15歳ほどと推定されるこの少年は、前日の真夜中ごろからそこにいたものとみられる。少年は靴も履かないまま、クレー