ソウルで70代運転手が運転するタクシーに乗っていて交通事故に遭った日本人夫婦の乳児が治療先の病院で亡くなった。25日、警察によると、先月21日午後7時ごろ、竜山区（ヨンサング）の道路で交通事故を起こしたタクシーに乗っていた20代日本人夫婦の生後9カ月の乳児が今月19日に死亡した。この事故で日本人夫婦は骨折傷を負い、乳児は意識不明の重体で病院に運ばれて治療を受けていた。彼らは家族旅行で韓国を訪れていたところ、突