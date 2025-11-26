きょう26日に30分拡大で放送されるフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00〜)の第9話に、佳久創の双子の兄・佳久耀が出演。兄弟初共演を果たす。(左から)佳久創、佳久燿同ドラマおなじみのWS劇場オーナー・ジェシー(シルビア・グラブ)とその秘書・乱士郎(佳久創)の来訪シーンは、久部(菅田将暉)らに発破をかけるジェシーとこわもてな乱士郎のコンビ感が毎度絶妙なスパイスを与えて