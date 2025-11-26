俳優の松田龍平が、2026年1月期のテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』(毎週金曜23:15〜24:15)で主演を務めることが、わかった。テレビ朝日系金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』同作は、田舎の温泉街を舞台に探偵兼発明家に舞い込むちょっと奇妙な依頼を、奇想天外な方法で解決する“ゆるさ”満載のハートフルなヒューマンミステリー。同作の主人公を演じるのは、同局ドラマ初主演の