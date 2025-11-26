ドジャースの大谷翔平（31）が26日、会見を行い、2026年のWBCでの二刀流出場については「まだわからない。これからコミュニケーションを取らないといけない」と語った。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 初戦は6日、東京ドームで台湾戦2023年WBCは決勝で胴上げ投手になり、MVPを獲得し、3大会ぶり3回目の世界一に侍ジャパンを導いた。2大会連続代表に「前回が初出場だったので、優勝したしないに関係なく、前回