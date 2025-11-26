贈る相手の健康を気遣ったり、頑張っているあの人をねぎらう気持ちもギフトで届けることができる。日々をより豊かにしてくれる美容の手みやげをタレントの大沢あかねさん、美容ジャーナリストの鵜飼恭子がご紹介。SELECTOR大沢あかねタレント。1985年8月16日生まれ、大阪府出身。「マネージャーさんたちからいただいた、『コアフィット』の『ザ・フェイスポインター』が活躍中。移動中、むくみや肩コリが気になる時にポスポスして