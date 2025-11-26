読売旅行は、「よみうりブラックフライデー」を11月30日まで開催する。日本各地を出発する飛行機・列車利用ツアーとバスツアー、クルーズの一部商品がが対象となる。割引金額は出発地やコースによって異なる。東京/羽田発着宮古諸島5島を巡る3日間のツアーが69,900円から、那覇発着石垣島・宮古島・台湾クルーズ5日間が52,900円からなど。