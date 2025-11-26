東京都在住の30代女性・Hさんは、大学生時代に電車で見知らぬ男性に体を触られた。【プレイリスト】音声で聞く体験談最初は「気のせいなのではないか」と考えていたHさんだったが、そのうちに接触はエスカレートして......。その時、助けてくれた別の男性に感謝を伝えたいと、今でも思い続けているという。＜Hさんからのおたより＞10年ほど前、痴漢にあったときに助けてくれた男性にお礼を言いたいです。当時、私は大学生。友人と