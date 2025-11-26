おととい（24日）、高松市の住宅で下着などを盗み、逃走する際に男性にバイクを接触させてけがをさせたとして、さぬき市の男がきのう（25日）逮捕されました。 強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、さぬき市津田町の会社員の男（44）です。警察によりますと、男は、今月24日午前1時40分ごろ、高松市屋島西町の女性（36）の住宅で、下着など5点（時価合計4000円相当）を盗み、近くに住む男性（56）に発見され、近くにとめていたバイク