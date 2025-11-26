ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）に、3試合の出場停止処分が下されたようだ。25日、イギリスメディア『The Athletic』が伝えている。13日に行われたFIFAワールドカップ26欧州予選・グループFの第5節アイルランド代表戦で、相手選手への肘打ちにより一発退場となったC・ロナウド。ポルトガル代表は3日後のアルメニア代表戦で勝利したため、7大会連続のワールドカップ出場を確定させ