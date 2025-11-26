雑談がうまくなるにはどうすればいいか。実業家のひろゆきさんは「雑談の目的は空気をやわらかくすることなので、きっかけを投げるだけでいい。相手が受け取りやすいきっかけをつくるための簡単なトレーニングがある」という――。2011年5月、ワシントンDC・ホワイトハウス前で取材中のひろゆき氏（写真＝Elvert Barnes／CC-BY-SA-2.0／Wikimedia Commons）■雑談は“接続”のためのチューニング「雑談って、それ、意味あるの？」