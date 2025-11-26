寒い季節になると、なぜか無性に濃厚な甘さが恋しくなりませんか？なかでも、ほろ苦さとコクのある深い味わいの甘〜いキャラメルは、冷えた体を優しく満たしてくれるようなホッとする温かさを感じさせてくれますよね。この冬、そんな至福のひとときを与えてくれそうな魅惑のキャラメルスイーツのレシピをご紹介します！心とろける♪キャラメルスイーツのレシピコレクションザクほろ食感がたまらない「ほうじ茶フロランタン」