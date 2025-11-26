「イクメンブーム」など、家事や育児をする男性も増えていますが、家庭的な女性に心を奪われる男性は多いものです。そこで、男性の意見をもとに、「家庭的だと感じる女性のタイプ」を紹介します。【１】料理だけでなく、お菓子も作れる女性「週末にお菓子を作ったりして、ステキな家庭を築いてくれそうだから」（２０代男性）など、お菓子作りが、理想の母親像につながると考える男性もいるようです。料理よりもお菓子作りが上手な