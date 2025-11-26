広島・塹江敦哉投手（２８）が完全復活へ、制球力向上をポイントに掲げた。２４年はブルペン陣の一角としてフル回転を果たした左腕だが、今季は８月上旬以降、１軍での登板はなかった。最速１５７キロの剛腕が制球力を磨けば、まさに鬼に金棒。リリーフ陣の争いに再び加わっていく。逆襲への道筋は見えている。不完全燃焼に終わった１年を決して無駄にはしない。塹江は今季を振り返り、「思った通りのシーズンにはならなかった