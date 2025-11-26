サウジアラビアのムハンマド皇太子と話すトランプ米大統領＝18日、ホワイトハウス（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは25日、トランプ米大統領がサウジアラビアのムハンマド皇太子と18日に会談した際にイスラエルとの国交正常化を強く迫ったが、現時点では賛成できないとした皇太子に「失望といら立ち」を示し、一時緊迫する場面があったと報じた。複数の米当局者らの話としている。ホワイトハ