広島・堂林翔太内野手（３４）が２５日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１２００万減の年俸４８００万円でサインした。（金額は推定）今季は４４試合の出場で打率・１８６、１本塁打、４打点。７月１１日の２軍降格以降は出番がなかった。「数字から見たら（契約を）更新していただいたことがありがたい」と、２０％の大幅ダウンを受け止めた。プロ１７年目の来季に向け、球団からは「このままじゃ終