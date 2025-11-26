noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬についてのエトセトラ」。第17回は「とある事件の報道を見て思う…報われない想いと、幸福な立場への嫉妬地獄」です【写真】2人目妊娠中、後期のつわりで体調が悪かったころ* * * * * *