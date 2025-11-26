NHK連続テレビ小説『ばけばけ』。11月27日放送の第44話では、リヨ（北香那）が八重垣神社で恋占いに挑む。 参考：北香那は『ばけばけ』の“第2のヒロイン”？ふじきみつ彦作品との縁がもたらす存在感 トキ（髙石あかり）が錦織（吉沢亮）とリヨの間で板挟みになった第43話。 第44話では、リヨをヘブン（トミー・バストウ）から遠ざけるため、トキはリヨに付き合って外出することに。リヨに連れられてきたの