私はナオコ。ひとり娘のアイカが入籍を事後報告してきたことに、大きなショックを受けました。結婚相手のヒロトくんとは同棲の報告に来たときに一度顔を合わせただけで、アイカにもヒロトくんのことを尋ねても気のない返事をされるばかりで納得がいきません。その後も帰省するのはアイカだけ。私たちが不安に思う気持ちは一切伝わらず、夫もアイカをかばうばかりです。親がわが子を心配する気持ちは、まだ子どもがいないアイカには