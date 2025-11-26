きょう(2025年11月26日)未明、札幌市豊平区の路上で女性が背後から見知らぬ男に抱きつかれ体を触られる不同意わいせつ事件がありました。男は逃走しています。事件があったのは札幌市豊平区月寒東1条4丁目の路上です。(26日)午前0時35分ごろ、40代の女性が一人で歩道を歩いていたところ見知らぬ男に突然、背後から抱きつかれ体を触られました。女性にけがはありませんでしたが男はそのまま逃走したということです。警察によります