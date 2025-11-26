歌手の倖田來未さん（43）が2025年11月22日、自身のインスタグラムを更新し、鮮やかなパープルの衣装を着こなす姿を披露した。「撮影」倖田さんは、「撮影」とコメントを添えて、パープルの衣装を着こなす全身ショットとアップショットを投稿。メイク中の自然体なオフショットも披露した。インスタグラムに投稿された写真では、肩を出したパープルの衣装を着用。全身ショットでは、両手を体の前で揃え抜群のスタイルを披露していた