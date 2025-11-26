ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、オンライン取材に応じ、日本人投手史上初となるサイ・ヤング賞への思いを口にした。大谷は「今年はリハビリが終わったという感覚のイメージかなと思う。シーズン中もポストシーズンでもこれでリハビリが終わったという感覚。手術前の感覚に近いかと言われたら、まだなんじゃないかなと思うので、それ以上のパフォーマンスが出せるようにキャンプの時からやって行