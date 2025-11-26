【本日の見通し】ドル円は調整ムードも下がると買いが出る展開 ドル円は昨日の市場で１５５円８０銭前後を付けた。１０月１６日に発表予定であった９月の生産者物価指数（PPI）と小売売上高が発表され、ＰＰＩは先月発表されたＣＰＩ同様にエネルギー価格の上昇を受けて総合が伸びたものの、食品とエネルギーを除くコアは予想を下回る鈍化。２０２４年７月以来の低水準となる前年比２．６%に留まった