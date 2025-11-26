東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値156.05高値156.98安値155.80 157.93ハイブレイク 157.46抵抗2 156.75抵抗1 156.28ピボット 155.57支持1 155.10支持2 154.39ローブレイク ユーロドル 終値1.1570高値1.1586安値1.1512 1.1674ハイブレイク 1.1630抵抗2 1.1600抵抗1 1.1556ピボット 1.1526支持1 1.1482支持2 1.1452ロ&#12