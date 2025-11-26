Photo:カタオカ キヨシ この記事は2025年7月13日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。防犯対策として防犯カメラの導入を検討していたのですが、数多くのメーカーから、さまざまなタイプの防犯カメラが販売されているので、どの商品を購入すればよいのか途方に暮れていました。そんな折、Anker（ア