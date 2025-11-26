26日（水）日本海側は雷雨や突風に注意。太平洋側は冬晴れになるでしょう。＜26日（水）の天気＞前日に広く雨を降らせた低気圧は三陸沖へ進み、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になっています。上空に寒気が流れ込み、東北〜日本海側の各地で冷たい雨が降っています。雨の範囲は次第に狭まりますが、日本海側では昼過ぎ頃まで急な強い雨や落雷・突風にご注意ください。東北日本海側北部ではこれまでの大雨で地盤が緩んでいると