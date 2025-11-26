【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらの「恋風」が、Billboard JAPAN チャートにおけるストリーミング累計再生回数1億回を突破した。幾田の楽曲がストリーミング累計1億回を突破するのは、「スパークル」（2億回突破）、「Answer」に続く3曲目となる。 ■ABEMA『今日、好きになりました。』の主題歌 「恋風」は現在、ABEMAで放送中の恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。