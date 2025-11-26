２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円０５銭前後と前日と比べて８５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８０円５３銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高だった。 この日に米商務省が発表した９月の小売売上高は前月比０．２％増と前月から伸び率が鈍化し、米労働省が発表した９月の卸売物価指数（ＰＰＩ）は食品とエネルギーを除く