敵対する相手と争う場面に直面することは、多々あるだろう。しかし、勝ちを目指すばかりが解決策ではないと筆者はいう。協働する状況に持ち込めば、敵対者の力を吸収し、より有益な結果へと導くことができるのだ。スピルバーグ監督やリンカーン大統領も駆使した「コラボ戦略」のテクニックを、「フリップ（反転）思考」の提唱者である筆者が紹介する。※本稿は、ベルトルド・ガンスター『ひっくり返す（FLIP thinking）人生も仕事