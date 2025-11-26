【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、2023年4月12日にリリースした「アイドル」（TVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌）が、11月26日発表の2025年12月1付「オリコン週間ストリーミングランキング」にて、自身の「夜に駆ける」に続く2作目となる累積再生数10億回再生を突破した。自身の記録を更新する“オリコン史上最速”で達成となった。 ■累積再生数10億回を突破しているのは、YOAS