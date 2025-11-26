中国のSNS・小紅書（RED）に、「友人がすごすぎる……日本の店員に直接文句を言った」との投稿があり、反響を呼んだ。栃木県日光を旅行で訪れたという投稿者の女性は「グーグルで評価の高かった日本料理店で食事をした」と説明。焼き鳥を注文したものの「中が冷たかった」といい、「すぐに作り置きだと分かった。作り置きだとしても、しっかり温めることもしないとはね」と不満を漏らした。そして、同行者の友人が店員にクレームを