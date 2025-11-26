2年ぶりの阪神優勝祝賀会で主催者としてあいさつに立ったオーナー・秦雅夫は「これまでの取り組みが正しかったことの証だと自負しております」と胸を張った。「これまでの取り組み」とは「ここ10年ほどの間、常に優勝争いができるチームを目指して、スカウティング力、コーチング力を強化し、生え抜きの選手が中心となるチーム作りに努めてまいりました」を指している。この方針を阪神内部では「骨太の方針」と呼んでいた。