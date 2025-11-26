― ダウは664ドル高と3日続伸、米経済の減速示す指標を受け利下げ観測広がる ― ＮＹダウ 47112.45 ( +664.18 ) Ｓ＆Ｐ500 6765.88 ( +60.76 ) ＮＡＳＤＡＱ 23025.59 ( +153.59 ) 米10年債利回り3.998 ( -0.030 ) ＮＹ(WTI)原油 57.95 ( -0.89 ) ＮＹ金 4140.0 ( +45.8 ) ＶＩＸ指数18.56 ( -1.96 ) シカゴ日経225先物 (円建て)49145 ( +545 ) シカゴ日経2