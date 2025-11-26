2025年11月17日（月）から、『ルタオ大丸札幌店』にて、看板商品『ドゥーブルフロマージュ』の新フレーバーとして『みかんドゥーブル～温州みかん～』が先行発売されています。 画像：株式会社ケイシイシイ 『みかんドゥーブル～温州みかん～』は、温州みかんの華やかな酸味と、チーズのコクやミルク感が一体に。下層のみかん香るベイクドチーズケ