近年はChatGPTやGeminiなどの生成AIツールが普及していますが、学校の課題レポートをAIに丸投げして生成したり、企業の機密事項や個人情報を生成AIに入力してしまったりと、問題があるAIの使い方をする人も大勢います。そこで開発者のwdpatti氏が、テキストに目に見えないUnicode文字を挿入し、AIに読み取られるのを妨害するツール「Gibberifier」を開発しました。Gibberifierhttps://gibberifier.com/GitHub - GeneploreAI/gibber