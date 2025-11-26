樋口有斗は横浜FMに2026年シーズンから加入する今や大学サッカーはJクラブにおいて重要な一大供給源となっており、今年も多くの大学生がJ1、J2、J3のクラブに内定をもらっている。その数多くの内定選手の中で、今回は2026年シーズンから横浜Fマリノス入りが内定した中部大学の3年生MF樋口有斗に独占インタビューを実施。第1回目は無名の存在から駆け上がった樋口の“原点”について迫った。（取材・文＝安藤隆人／全5回の1回目）