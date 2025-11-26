県都の骨格をなすバイパスがようやく全線4車線化国道46号の盛岡西バイパスが、2025年11月29日（土）朝5時に全線4車線化されます。【東北道ICも連絡】国道46号「盛岡西バイパス」の4車線化区間（地図と写真）盛岡西バイパスは盛岡市街の南側を起点に、東北道の盛岡南ICに連絡しつつ、市街の西側をクランク状に結んで盛岡IC付近に至る7.8kmの道路です。起点側は宮古盛岡横断道路や国道4号、終点側は国道46号秋田方面へそれぞれ直