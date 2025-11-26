女優の広瀬すずがマフラー姿でファンを魅了している。２５日にインスタグラムで「あったかく過ごしましょ」とつづると、コーデショットをアップ。グレーのトップスにデニムをあわせ、「ルイ・ヴィトン」のマフラーを巻いたスタイルになっている。この投稿にファンからは「撃ち抜かれる美しさ」「すずちゃん可愛すぎ、顔小さい」「えっぐう」「本当綺麗な顔してるよねぇ…」「マフラーお似合いです」などのコメントがあがって