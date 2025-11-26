ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、報道各社のオンライン合同インタビューに対応。設立を発表した「SHOHEIOHTANIFAMILYFOUNDATION（大谷翔平ファミリー財団）」に言及した。財団設立について問われた大谷は「ファンデーションに関しては進めてはいたので、発表はタイミング次第であのタイミングになった」と明かし、毎年11月の第4木曜日に祝われる感謝祭について「今年は娘がいるので、普段とは違