東京・新宿区の交差点で2台のタクシーが衝突し、1台がひっくり返りました。このタクシーに乗っていた女性客3人がけがをして病院に搬送されました。【映像】ひっくり返ったタクシー（現場の様子）26日午前0時ごろ、新宿区の四谷三丁目交差点で、タクシー2台が衝突する事故がありました。この事故でタクシー1台がひっくり返りました。東京消防庁によりますと、乗っていた女性客3人がけがをして、病院に搬送されました。意識は