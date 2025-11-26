1970年、前回の大阪万博が華やかに開催されていたあの頃、同じ大阪でガス爆発の大事故が起きていたことをご存じでしょうか。天六ガス爆発事故。79人の命が失われる未曾有の大事故となりました。（アーカイブマネジメント部疋田 智） 【写真を見る】万博の裏で起きていた大惨事―天六ガス爆発事故（1970年）【TBSアーカイブ秘録】79人の命が一瞬で1970年4月8日夕刻、大阪･天神橋筋六丁目付近で起きた「天六ガス爆発事故」