アメリカのトランプ政権は、外国人観光客を対象にグランドキャニオンなどの国立公園の入場料を来年から大幅に値上げすると発表しました。アメリカ内務省は25日、「アメリカの家族を第一とする新しい料金体系を導入する」として、2026年1月から外国人観光客を対象に国立公園の入場料を大幅に値上げすると発表しました。非居住者の「年間パス」は80ドル＝およそ1万2500円から250ドル＝およそ3万9000円に引き上げられるほか、人気の高