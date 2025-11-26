【エルサレム＝福島利之】パレスチナ自治区ガザで１０月に停戦が発効した後も、イスラエル軍の攻撃による不発弾が住民の避難テント周辺に残り、住民の生命を脅かしている。国連によると、投下された約７万トンとみられる爆弾のうち１割ほどが不発弾とみられ、処理には２０〜３０年を要すると推計されている。国連人道問題調整事務所（ＯＣＨＡ）によると、ガザでは今年に入り、不発弾の爆発は少なくとも２１件起き、子供ら６人