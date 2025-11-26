東京大学医学部附属病院（写真：yu_photo／PIXTA）【画像】製薬マネーデータベース東大病院の准教授が逮捕2025年11月19日、東京大学医学部附属病院整形外科の准教授が逮捕された。医療機器の選定に影響力を持つ立場を利用し、日本エム・ディ・エム（JMDM）社の元営業所長から約70万円の金銭提供を受けた収賄容疑だ。翌20日、JMDM社は「元従業員1名が贈賄容疑で逮捕された」と発表している。この事件には、注目すべき3つのポイント