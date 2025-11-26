無限の彼方へ、さあもう一度。ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』で、バズ・ライトイヤー役ティム・アレンが自身のアフレコ収録を終えたようだ。 アレンがにて報告した。「金曜に『トイ・ストーリー5』の自分のパートを録り終えた。本当に心に響いた。クリエイターたちが大好きだし、この物語が大好き。こんなに長年、この素晴らしいス