札幌市厚別区の市道できのう(2025年11月25日)夜、高齢の女性が乗用車にはねられ、死亡しました。警察は、乗用車を運転していた48歳の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。事故があったのは札幌市厚別区もみじ台東1丁目の市道です。きのう(25日)午後6時半ごろ横断歩道がない場所で道路を横断していた80代から90代の女性が右から来た乗用車にはねられました。女性は意識不明で病院に搬送され その後、死亡が確認されました