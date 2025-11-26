▼青森県（青森地方気象台・２６日５時）【津軽】くもり一時雨【下北】くもり一時雨【三八上北】雨後くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・２６日５時）【内陸】雨後晴れ【沿岸北部】雨後晴れ【沿岸南部】雨後晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・２６日５時）【東部】くもり一時雨【西部】くもり一時雨▼秋田県（秋田地方気象台・２６日５時）【沿岸】雨後くもり【内陸】雨後くもり▼山形県（山形地方気象台・２６日５時）【村山】くもり後